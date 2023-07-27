В ООН призвали освободить президента Нигера и осудили попытку смены власти в стране

Генсек ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает попытку неконституционной смены правительства в Нигере. Об этом в среду, 26 июля, заявил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь внимательно следит за ситуацией в Нигере. Он самым решительным образом осуждает любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое правление, мир и стабильность в Нигере», — заявил он во время брифинга.

Дюжаррик добавил, что генсек ООН просит все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и стараться обеспечивать защиту конституционного порядка. Отмечается, что Гутерриш призвал к немедленному прекращению всех действий и освобождению президента Мохамеда Базума.

Ранее в этот день Гутерриш сообщил, что провел телефонный разговор с Базумом и выразил ему свою поддержку. Он отметил, что ООН также «стоит рядом с правительством Нигера».

Президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее 25 июля. По имеющейся информации, президент цел и невредим.

Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.

26 июля Reuters сообщило, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению. В эфире они объявили о смещении Базума и закрытии границ. Также была приостановлена деятельность всех учреждений.

В настоящее время в стране начались массовые беспорядки. На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно, что люди бегают по улицам в хаосе. Также слышны выстрелы.