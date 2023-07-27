Потекла крыша

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Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами
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ВС РФ отразили девять атак противника на двух направлениях
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Лидеры африканских стран обсудят на форуме в Петербурге сферы развития сотрудничества с РФ
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Двигатель для ближнего космоса создали в России с помощью 3D-печати
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В минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
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Военные Нигера объявили о приостановке работы всех учреждений
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Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ
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Судью МУС Томоко Аканэ объявили в розыск
Наука и техника
Lockheed Martin планирует создасть космический аппарат на ядерно-тепловом двигателе
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Президент Египта поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине
Общество
В Тыве нашли пропавшего более суток назад четырехлетнего ребенка
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Конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев
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