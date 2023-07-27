«Известия» побывали в затопленной дождями многоэтажке на севере Москвы

Мощные ливни 26 июля затопили не только улицы и парковки Москвы — даже 12-этажный жилой дом на севере города оказался во власти стихии. «Известия» побывали в 3-м Лихачевском переулке и узнали, как жильцы справляются с ситуацией.

«Сегодня нас не было дома, мы только приехали с дачи и увидели, что у нас тут льет, вот эти дыры на потолке откуда-то. Затапливает постоянно. Если дождь сильный, соответственно, и у нас льет, как из ведра. Если там чуть-чуть, то и у нас не очень. Но капает постоянно», — рассказала одна из жительниц, чью квартиру залило.

Соседка женщины показала, как стены и потолок остались без обоев и побелки после мощной протечки. Пока шел дождь, поделилась она, в квартире «просто водопадом лило».

«Я с шести до девяти вечера не могла в диспетчерскую дозвониться, они не отвечают. Говорят, мы не можем ничего с вашей крышей делать, вешают трубку и включают музыку — как хотите, так и решайте», — пожаловалась жительница, показывая еще несколько очагов протечки в квартире.

Не лучше ситуация оказалась и в подъезде дома: по стенам тоже струятся ручейки воды, в том числе сквозь электрощитовую.

«Вот, смотрите, тут можно заметить, что вода текла, прямо через щиток. Если ничего не предпринимать, всё может закончиться печально», — добавила еще одна жительница затопленного дождем дома.

Жильцы отметили, что проблемы с протечками начались после капитального ремонта — после этого стала протекать крыша.

«В моем подъезде протекает до 10-го этажа, в других — до седьмого. Каждый ливень — это стопроцентная протечка. Весь подъезд проливает до девятого этажа, как в квартирах — не знаю», — отметила собеседница «Известий».

Еще одна зона подтопления образовалась на парковке жилого комплекса «Дмитровский парк». Уровень воды там достигал 30–40 см. На место прибыли коммунальные службы и откачивали воду, сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

«Машины, находящиеся на парковке подтопило. Вода попала и в салоны авто, и в подкапотное пространство», — рассказал журналист.

26 июля метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве зафиксировано рекордное количество осадков за один день. По ее словам, был превышен рекорд 1894 года, когда было зафиксировано 42,5 мм осадков в течение дня.

От проливных дождей пострадал торгово-развлекательный центр Vegas Кунцево. Его сотрудникам пришлось устранять затопления на втором этаже комплекса.