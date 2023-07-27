В Хакасии граждан Средней Азии заподозрили в избиении директора музея

Двоих граждан Средней Азии подозревают в избиении директора музея в Хакасии. Об этом в четверг, 27 июля, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«По версии следствия, 23 июля 2023 года директор музея направлялся на своем автомобиле с туристической группой на экскурсию в Усть-Абаканский район. По пути следования на автодороге Пригорск – Ербинская подозреваемые на своем автомобиле догнали автомобиль директора музея и преградили ему путь», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего и 46-летнего жителей одной из среднеазиатских республик по факту преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ («хулиганство»).

Сейчас подозреваемые задержаны. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее, 19 июля, около 20 мигрантов устроили разборки во дворе одного из жилых комплексов (ЖК) в подмосковной деревне Дрожжино. По предварительной информации, в ходе конфликта произошла стрельба из травматического пистолета.