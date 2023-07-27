Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами
Армия
ВС РФ отразили девять атак противника на двух направлениях
Мир
Лидеры африканских стран обсудят на форуме в Петербурге сферы развития сотрудничества с РФ
Наука и техника
Двигатель для ближнего космоса создали в России с помощью 3D-печати
Мир
В минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
Мир
Военные Нигера объявили о приостановке работы всех учреждений
Армия
Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ
Общество
Судью МУС Томоко Аканэ объявили в розыск
Наука и техника
Lockheed Martin планирует создасть космический аппарат на ядерно-тепловом двигателе
Мир
Президент Египта поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине
Общество
В Тыве нашли пропавшего более суток назад четырехлетнего ребенка
Мир
Конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев
Мир
Скончался младший брат президента ОАЭ
Сюжет:

Шеф Пентагона заявил о возможностях Киева для продолжения контрнаступления

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Киева всё еще достаточно возможностей для продолжения своего контрнаступления. С таким заявлением шеф Пентагона Ллойд Остин выступил 27 июля на пресс-конференции с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе в городе Порт-Морсби.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) по прежнему располагают большим количеством ресурсов для продолжения контрнаступления.

«Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большие силы. Когда и как используют эти силы, будет решено на основе оценок ситуации их руководством», — цитирует Остина ТАСС.

Также он выразил надежду на изменение динамики наступления.

Жгучее лето: ВФУ лишились уже 311 танков в попытках наступления
Какие еще потери несут украинские формирования в зоне СВО

23 июля президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ. Такой вывод он озвучил во время переговоров с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко.

26 июня Newsweek сообщил, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Издание пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных. При этом сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада.

Днем позже, 27 июля, в минобороны Великобритании заявили, что Британия и США участвовали в разработке плана наступления ВСУ. По словам замглавы ведомства Джеймса Хиппи, медленные темпы наступления ВСУ якобы обусловлены нежеланием подвергать излишней опасности личный состав армии и технику.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023