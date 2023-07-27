У Киева всё еще достаточно возможностей для продолжения своего контрнаступления. С таким заявлением шеф Пентагона Ллойд Остин выступил 27 июля на пресс-конференции с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе в городе Порт-Морсби.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) по прежнему располагают большим количеством ресурсов для продолжения контрнаступления.

«Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большие силы. Когда и как используют эти силы, будет решено на основе оценок ситуации их руководством», — цитирует Остина ТАСС.

Также он выразил надежду на изменение динамики наступления.

23 июля президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ. Такой вывод он озвучил во время переговоров с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко.

26 июня Newsweek сообщил, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Издание пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных. При этом сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада.

Днем позже, 27 июля, в минобороны Великобритании заявили, что Британия и США участвовали в разработке плана наступления ВСУ. По словам замглавы ведомства Джеймса Хиппи, медленные темпы наступления ВСУ якобы обусловлены нежеланием подвергать излишней опасности личный состав армии и технику.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.