Учебно-боевой самолет Як-130 изменят под выполнение спецзадач

Учебно-боевой самолет Як-130 после модернизации сможет выполнять специальные задачи, рассказал 27 июля генеральный директор ПАО «Яковлев» (нового предприятия на базе авиастроительной корпорации «Иркут») Андрей Богинский.

«Мы разрабатываем модернизируемый самолет Як-130М для выполнения специальных задач и продвинутого обучения летчиков», — сообщил он «РИА Новости».

Як-130 разрабатывался как самолет для обучения военных летчиков. На экспорт он позиционируется как легкий штурмовик.

11 июля стало известно, что российская частная авиационно-космическая группа S7 Group разрабатывает новый учебно-тренировочный самолет для первоначального обучения навыкам пилотирования. Борт будет композитным, двигатель для него также разработает собственное КБ.