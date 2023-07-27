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ВФУ за пять минут выпустили семь натовских снарядов по Донецку

СЦКК ДНР: ВФУ за пять минут выпустили семь натовских снарядов по Донецку
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lance Cpl. Davin Tenbusch
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по Киевскому району Донецка семь натовских снарядов за пять минут. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 06:15 по направлению: населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Спустя всего пять минут после обстрела, в 06:20, украинские боевики выпустили по Киевскому району еще четыре аналогичных снаряда.

До этого ночью был зафиксирован обстрел Петровского района Донецка семью снарядами калибром 155 мм. Боеприпасы были выпущены в 04:20 и 04:40 со стороны населенного пункта Желанное Первое.

О последствиях удара пока ничего не сообщается.

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Ранее, 26 июля, в СЦКК сообщали, что ВФУ выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В то же время националисты совершили обстрел города семью снарядами калибра 155 мм.

В тот день «Известия» опубликовали кадры с футбольного поля школы № 88 в Кировском районе Донецка, куда во время очередного обстрела ВСУ упал снаряд. Утром, в 9:25, по Донецку зафиксировали три прилета, а спустя пять минут — еще четыре. Боеприпасы также задели школьное здание: там были разбиты стекла.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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