Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по Киевскому району Донецка семь натовских снарядов за пять минут. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ в 06:15 по направлению: населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Спустя всего пять минут после обстрела, в 06:20, украинские боевики выпустили по Киевскому району еще четыре аналогичных снаряда.

До этого ночью был зафиксирован обстрел Петровского района Донецка семью снарядами калибром 155 мм. Боеприпасы были выпущены в 04:20 и 04:40 со стороны населенного пункта Желанное Первое.

О последствиях удара пока ничего не сообщается.

Ранее, 26 июля, в СЦКК сообщали, что ВФУ выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В то же время националисты совершили обстрел города семью снарядами калибра 155 мм.

В тот день «Известия» опубликовали кадры с футбольного поля школы № 88 в Кировском районе Донецка, куда во время очередного обстрела ВСУ упал снаряд. Утром, в 9:25, по Донецку зафиксировали три прилета, а спустя пять минут — еще четыре. Боеприпасы также задели школьное здание: там были разбиты стекла.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.