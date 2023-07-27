Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами
Армия
ВС РФ отразили девять атак противника на двух направлениях
Мир
Лидеры африканских стран обсудят на форуме в Петербурге сферы развития сотрудничества с РФ
Наука и техника
Двигатель для ближнего космоса создали в России с помощью 3D-печати
Мир
В минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
Мир
Военные Нигера объявили о приостановке работы всех учреждений
Армия
Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ
Общество
Судью МУС Томоко Аканэ объявили в розыск
Наука и техника
Lockheed Martin планирует создасть космический аппарат на ядерно-тепловом двигателе
Мир
Президент Египта поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине
Общество
В Тыве нашли пропавшего более суток назад четырехлетнего ребенка
Мир
Конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев
Мир
Скончался младший брат президента ОАЭ
Сюжет:

Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области снизилась, после того как российские военнослужащие уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Бериславом. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил в беседе с ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Крупнейший армейский склад ГСМ, который питал горючим все войска ВСУ на правобережье Днепра, был уничтожен бойцами группировки «Днепр» 19 июля. С того момента у противника возникли трудности с заправкой своего транспорта.

«После этого снизилась активность перемещений транспорта и военной техники противника на правой стороне», — передает агентство слова Сальдо.

При этом врио губернатора Херсонской области отметил, что ВСУ не оставляют попыток переправить мелкие группы на левый берег реки. Однако, по его словам, для этого «много топлива не нужно», ведь чаще всего рейсы украинских лодок в один конец «без возврата назад».

Стояние на Днепре: российские войска держат оборону вдоль реки
Бойцы ВС РФ уничтожают диверсионные группы противника, наносят артиллерийские и авиационные удары

Ранее, 25 июля, представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что военнослужащие РФ не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) проникнуть на территорию региона в районе острова Антоновский на Днепре. Огневое поражение противнику нанесли соединения группировки войск «Днепр».

До этого, 24 июля, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что ВСУ на херсонском направлении продолжают безуспешные попытки высадиться на левобережье в районе Антоновского моста. Как отметил Кодрян, подразделение группировки «Днепр» ликвидировало украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках.

Ранее, 19 июля, в распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых российский дрон-камикадзе «Упырь» уничтожил катер ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023