Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ

Активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области снизилась, после того как российские военнослужащие уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) под Бериславом. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил в беседе с ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Крупнейший армейский склад ГСМ, который питал горючим все войска ВСУ на правобережье Днепра, был уничтожен бойцами группировки «Днепр» 19 июля. С того момента у противника возникли трудности с заправкой своего транспорта.

«После этого снизилась активность перемещений транспорта и военной техники противника на правой стороне», — передает агентство слова Сальдо.

При этом врио губернатора Херсонской области отметил, что ВСУ не оставляют попыток переправить мелкие группы на левый берег реки. Однако, по его словам, для этого «много топлива не нужно», ведь чаще всего рейсы украинских лодок в один конец «без возврата назад».

Ранее, 25 июля, представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что военнослужащие РФ не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) проникнуть на территорию региона в районе острова Антоновский на Днепре. Огневое поражение противнику нанесли соединения группировки войск «Днепр».

До этого, 24 июля, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что ВСУ на херсонском направлении продолжают безуспешные попытки высадиться на левобережье в районе Антоновского моста. Как отметил Кодрян, подразделение группировки «Днепр» ликвидировало украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках.

Ранее, 19 июля, в распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых российский дрон-камикадзе «Упырь» уничтожил катер ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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