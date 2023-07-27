Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины 26 июля разрешило своим атлетам принимать участие в международных соревнованиях, где выступают также спортсмены из России и Белоруссии.

В документе ведомства отмечается, что спортсменов можно отправлять только на те соревнования, в которых российские и белорусские участники выступают под нейтральным флагом и не заявляют о своей национальности. В противном случае запрет на участие сохраняется.

Как отметил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Жан Беленюк, снятие данного запрета позволит украинским спортсменам участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

14 апреля Минспорта Украины запретило своим атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Нарушившие данное требование спортивные федерации наказывались лишением статуса национальных, а также потерей государственного финансирования.

На следующий день, 15 апреля, замминистра спорта Украины Матвей Бедный признался, что считает запрет соревнований с россиянами плохим решением.

Позже, 19 июня, минспорта Украины изменило формулировку приказа о неучастии в турнирах с россиянами. В обновленном документе формулировку «запретить» поменяли на «не командировать».

23 июля глава Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт заявил,что Украина рассматривает возможность отказа от бойкота спортивных соревнований, в которых участвуют спортсмены из России и Белоруссии. Причиной этого стал отказ Международного олимпийского комитета от официального приглашения России и Белоруссии на Олимпиаду-2024 в Париже.