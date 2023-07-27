Блинкен заявил об осуждении США попытки госпереворота в Нигере

Соединенные Штаты осуждают попытку совершения госпереворота в Нигере. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в четверг, 27 июля, в своем Twitter.

«США осуждают попытки силой свергнуть конституционный порядок Нигера и подчеркивают, что наше партнерство зависит от сохранения демократического правления», — говорится в сообщении.

Блинкен также добавил, что поговорил с президентом Нигера Мохамедом Базумом и выразил поддержку «демократически избранному» лидеру страны.

При этом ранее, 26 июля, заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель призывал мятежников немедленно освободить президента Нигера и «проявить уважение к верховенству закона».

«Мы поддерживаем избранного демократическим путем президента Базума и категорически осуждаем любые попытки захвата власти силой и нарушения конституционного порядка», — заявил он в ходе брифинга.

Ранее, 25 июля, стало известно, что президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее. По имеющейся информации, президент цел и невредим.

Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.

26 июля Reuters сообщило, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению. В эфире они объявили о смещении Базума и закрытии границ. Также была приостановлена деятельность всех учреждений.

В настоящее время в стране начались массовые беспорядки. На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно, что люди бегают по улицам в хаосе. Также слышны выстрелы.