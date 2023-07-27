Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ разгромили пункт управления и бронетехнику ВСУ

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России 27 июля показало работу летчиков армейской авиации.

Армейская авиация в ходе специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений. На видео летчики ударных вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

25 июля Минобороны показывало, как экипажи вертолетов Ми-35 подразделения Западного военного округа наносят удары по целям ВСУ на купянском направлении. Экипажи работают в парах, нанося удары с минимальных дистанций и на предельно низких высотах.

15 июля военное ведомство показало, как была ликвидирована бронетехника ВСУ в зоне спецоперации на южнодонецком направлении. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 обнаружил двигающийся бронеавтомобиль противника и нанес по нему точный удар управляемой ракетой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.