В Тыве нашли пропавшего более суток назад четырехлетнего ребенка

В республике Тыва нашли пропавшего накануне четырехлетнего ребенка. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Он обнаружен в 2:30 (мск) в лесном массиве в 2,5 км от села Хайыракан», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас ребенка осматривают медики.

О пропаже мальчика стало известно 25 июля. Вечером в тот же день на его поиски выдвинулись волонтеры и спасатели МЧС. На следующий день в 700 м от дома ребенка были найдены его вещи.

Ранее, 17 июля, сотрудники МЧС России обнаружили тувинцев, потерявшихся в тайге во время сбора орехов. Четверо взрослых и 16-летний подросток были найдены в 60 км от села Шуурмак. У них сломался автомобиль.