Великобритания и США приняли участие в разработке плана контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом замглавы британского минобороны Джеймс Хиппи сказал 26 июля в интервью Daily Telegraph.

«В настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы», — отметил замглавы ведомства.

По словам политика, медленные темпы наступления ВСУ якобы обусловлены нежеланием подвергать излишней опасности личный состав армии и технику. Он также добавил, что Россия была и остается сильным противником, в противодействии которому недопустимо действовать необдуманно.

26 июня Newsweek со ссылкой на западных экспертов сообщил, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Издание пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных.

Ранее, 23 июля, президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ. Такой вывод он озвучил во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

21 июля сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.