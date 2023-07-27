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Синоптики спрогнозировали москвичам дожди и потепление до +28 градусов в четверг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ливни, местами гроза и град — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в четверг, 27 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +26…+28 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +18.

В Московской области днем ожидается от +25 до +30 градусов, ночью — не ниже +15.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 6–11 м/c, при грозе — порывы до 15–20 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

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Ранее, 26 июля, Минтранс Московской области призвал водителей соблюдать правила дорожного движения (ПДД) во время ливневых дождей с градом и усилением ветра до 20 м/с. Также в ведомстве попросили автомобилистов внимательнее парковаться и не оставлять машины вблизи от шатких конструкций и под деревьями.

В этот же день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал дождь в столице в пятницу и на предстоящих выходных. Он отметил, что дождей в субботу и воскресенье будет много. Местами ожидается град и гроза.

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