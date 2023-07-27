Лидеры африканских стран обсудят на форуме в Петербурге сферы развития сотрудничества с РФ

В Санкт-Петербурге 27 июля начинает работу II саммит Россия – Африка, на котором представители 49 государств континента обсудят развитие отношений с Москвой. В РФ приехали лидеры 17 стран, с каждым из которых президент Владимир Путин проведет переговоры.

«Важно, что за последние годы наше сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень. Намерены и дальше его развивать: стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата», — сказано в приветственном обращении Путина к форуму.

Африканские журналисты, освещая предстоящий форум, называли его уникальной площадкой для установления и развития прямых контактов в бизнесе, кооперации в сфере культуры. В целом дискурс медиаконтинента сводится к тому, что страны Африки должны преодолевать негативные последствия неоколониальных тенденций с помощью диверсификации связей — как внешнеполитических, так и экономических, в основе чего должны лежать национальные интересы.

Среди важных для развития компетенций сфер для африканских стран эксперты называют здравоохранение, сельское хозяйство, геологоразведку, образование и сотрудничество в рамках БРИКС.

Дочь экс-президента Африканского национального конгресса, одного из борцов против апартеида Оливера Тамбо — Номатемба Тамбо отметила, что в Африке БРИКС воспринимают как группу равных. По ее мнению, любая группа может предоставить хорошие возможности для любой страны, если стремится к миру, процветанию и лучшей жизни для своих народов.

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Честное партнерство: Петербург встречает представителей 49 стран Африки