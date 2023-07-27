Скончался младший брат президента ОАЭ

Младший брат президента ОАЭ Саид бен Зейд Аль Нахайян скончался на фоне проблем со здоровьем. Об этом в четверг, 27 июля, сообщило эмиратское госагентство WAM.

«Глава государства Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян оплакивает своего покойного брата Саида бен Зейда Аль Нахайяна, представителя правителя Абу-Даби», — сказано в сообщении.

Несколькими днями ранее агентство сообщало, что он испытывает проблемы со здоровьем. В связи со случившемся в стране объявили трехдневный траур — он продлится с 27 по 29 июля.