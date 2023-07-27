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Центробанк усилит контроль за банковскими ячейками

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Фото: TASS/DPA/Daniel Reinhardt
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Центробанк (ЦБ) поддержит разработку требований к хранению денег и прочих материальных ценностей в индивидуальных банковских сейфах. Об этом говорится в ответе регулятора на письмо депутата Госдумы Александра Якубовского.

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«Банк России полагает возможным поддержать предложение о целесообразности обсуждения вопроса об установлении требований к условиям хранения ценностей клиентов в индивидуальных сейфах (ячейках сейфа) в банках», — следует из документа, с которым ознакомились «Известия».

Как писали «Известия», ранее депутаты обратились в ЦБ с просьбой регламентировать правила из-за участившихся случаев кражи из таких ячеек.

«Деятельность таких финорганизаций должна быть регламентирована так, чтобы исключить возможную халатность, но не в ущерб банковской тайне и приватности клиентов», — уверен Александр Якубовский.

По мнению эксперта по финансовым сервисам Андрея Бархоты, необходимо тщательно продумать правила доступа сотрудников банков к ячейкам. Кроме того, пристального внимания требует информационная безопасность и сигнализационные системы.

Создание такого регламента, который учтет все возможные риски, позволит обеспечить защиту прав клиентов кредитных организаций, считает член Ассоциации адвокатов России Шамиль Султанов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Охранная грамотность: ЦБ усилит контроль за банковскими ячейками

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