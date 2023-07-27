Более 40 тыс. сотрудников туротрасли Крыма получат выплату в 65 тыс. рублей

Более 40 тыс. работников туристической отрасли в Крыму получат от государства стимулирующую субсидию в 65 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

Правительство одобрило выделение из резервного фонда 2,67 млрд рублей на стимулирующие выплаты для работников туротрасли Крыма и Севастополя, пояснили там. Это втрое больше, чем год назад, когда сумма составила 840 млн рублей.



«Субсидия направлена на поддержку не менее 3,7 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей в связи со снижением туристического потока на полуостров», — уточнили там, отметив, что деньги будут перечислены в сентябре.



В этом году в перечень тех, кто может получить поддержку, были добавлены детские оздоровительные лагеря и сетевые отели, сообщили «Известиям» в Минкурортов и туризма Республики Крым.



Таким образом, выплаты в 2023 году получат в полтора раза больше сотрудников туротрасли Крыма, чем годом ранее. Тогда государство поддержало субсидией 27 тыс. человек, занятых в 2,3 тыс. туристических компаний.



Увеличилась и сумма индивидуальной субсидии — с двух до четырех МРОТ. На сегодня это почти 65 тыс. рублей. Выплаты сотрудникам начнутся в сентябре. Условия для получения субсидии прежние: работодатель обязан сохранить не менее 80% численности персонала, пояснили в Минэке.



С начала года турпоток в Крым составил 2,4 млн человек — это меньше, чем в прошлом году, заявил 26 июля зампред правительства Дмитрий Чернышенко. За весь 2022 год полуостров посетило 6,5 млн гостей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Держи штат шире: 41 тыс. сотрудников туротрасли Крыма получит стимулирующие выплаты