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Двигатель для ближнего космоса создали в России с помощью 3D-печати

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Фото: Пресс-служба SR Spase
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В России создали ракетный двигатель, напечатанный на 3D-принтере. В ближайшее время начнутся его огневые испытания, узнали «Известия».

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Силовая установка предназначена для запуска геофизических ракет. Их планируют использовать для вывода полезной нагрузки до 25 кг в ближний космос (100-150 км над уровнем Земли). В мире такие запуски применяют для проведения метеорических, геофизических и медико-биологических экспериментов в невесомости, вакууме и прочих условиях, которые характерны для космоса.

В качестве топлива двигатель будет использовать метан, окисляемый кислородом. Подача топлива в камеру сгорания будет производиться с помощью электронасосов.

Создатели двигателя — конструкторы стартап-компании SR Spase. Они рассчитывают завершить испытания в течение года и выполнить первый полет ракеты собственной разработки с новой силовой установкой осенью 2024 года.

«Анализируя тенденции на рынке, мы заметили, что существует спрос на геофизические запуски. Однако в настоящее время в России нет доступных средств доставки. Своей разработкой мы фактически создаем новый рыночный сегмент. При благоприятном развитии событий ежегодное количество геофизических запусков может исчисляться сотнями», — пояснил исполнительный директор компании Александр Зыков.

По расчетам специалистов, стоимость вывода полезной нагрузки с помощью геофизических ракет при выходе на регулярные запуски составит 25 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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