В Санкт-Петербурге произошла утечка из горизонтального резервуара с газом

На севере Санкт-Петербурга лопнул горизонтальный стальной резервуар со сжиженным газом. Кадры с места аварии появились в распоряжении «Известий».

Инцидент произошел на проспекте Народного ополчения. Из-за разрыва газового резервуара всю улицу затянуло огнеопасной дымкой.

После утечки место аварии залили противопожарной пеной для исключения вероятности возгорания.

Ранее, 25 июля, произошел взрыв газовоздушной смеси в доме на проспекте Вахитова. Два человека пострадали. Помимо мужчины легкие травмы также получила пожилая женщина, ей оказали медицинскую помощь и отпустили из больницы.