Врач назвала полезный в дождливую погоду витамин

Врач-эндокринолог, к.м.н. Наталия Тананакина посоветовала в пасмурную и дождливую погоду принимать витамин D, поскольку в таких условиях организм вырабатывает его меньше.

В беседе с РИАМО в среду, 26 июля, специалист рассказала, что при длительной пасмурной и дождливой погоде стоит принимать витамин Dв лекарственной форме. Она объяснила, что витамины этой группы нужны организму, чтобы усваивать кальций и фосфор, их недостаток может привести к серьезным заболеваниям — рахиту, остеопорозу, сердечно-сосудистым и онкологическим.

По словам Тананакиной, витамин D не содержится в овощах и фруктах, его можно найти в жирной рыбе, яичных желтках, печени и молочных продуктах, пишет RT.

Кроме того, получить витамин D можно из солнечного света, для этого не обязательно загорать или находиться под прямыми лучами, пишет сайт kp.ru.

В июне новое исследование австралийских ученых из Медицинского исследовательского института Бергхофера (QIMR Berghofer) показало, что добавки с витамином D могут снизить риск развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний у людей старше 60 лет. Как отмечает «Ридус», исследование проводилось с 2014 по 2020 год, участие в нем приняли более 21 тыс. человек в возрасте от 60 до 84 лет. Среди участников группы, принимавшей витамин D, частота возникновения сердечных приступов была на 19% ниже, чем в группе плацебо. Кроме того, с витамином D лучше усваивались лекарства, сообщает телеканал «360».

В апреле прошлого года врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты, богатые витамином D, способствуют укреплению иммунитета. По ее словам, поддержать иммунную систему помогут жирные сорта рыбы, например, скумбрия и лосось, а также бурый рис, который укрепляет организм и помогает ему перестроиться, пишет НСН.

Ранее биофизик Андрей Ломоносов предупредил об опасности приема больших доз витамина С. По его словам, превышение суточной дозировки может грозить серьезными последствиями для здоровья, в первую очередь для тех людей, которые предрасположены к мочекаменной болезни. Также это чревато развитием изжоги и другими нарушениями работы ЖКТ, отмечает телеканал «Звезда».