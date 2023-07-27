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В США признали отсутствие предпосылок коллапса российской экономики

Госдеп США: предпосылок для коллапса российской экономики из-за спецоперации нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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США не находят предпосылок для коллапса российской экономики на фоне спецоперации на Украине. Об этом в среду, 26 июля, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О'Брайен

«Мы не видим краха [российской экономики]», — сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса Соединенных Штатов.

О’Брайен также отметил, что в начале спецоперации экономика РФ была одной из десяти крупнейших экономик в мире.

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Ранее, 21 июля, глава Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что РФ достигла докризисного уровня экономики. По ее словам, однако, неоднородность наблюдается в нефтегазовом секторе.

О росте ненефтегазовых доходов России высказался ранее, 19 июля, министр финансов страны Антон Силуанов. По его словам, показатели существенно превысят план в 2023 и 2024 годах.

Президент РФ Владимир Путин сообщал о повышении финансовой независимости России 11 июля. Кроме того, он отметил, что курс на открытость экономики является одним из важнейших принципов России.

Ранее, 6 июля, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что ближе к осени стоит ждать укрепления российской нацвалюты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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