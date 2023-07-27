Зеленский подтвердил факты попаданий по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 июля, заявил, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

«Есть несколько попаданий», — сказал Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Другими подробностями он не поделился.

Комментариев со стороны Минобороны РФ пока не поступало.

Ранее в этот день по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ информировали о взрывах в Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Львовской областях. Кроме того, три серии взрывов произошли в Хмельницкой области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.