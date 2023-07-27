Лейтенант Аюпов с группой окружили и захватили в плен диверсантов ВСУ

Лейтенант Рамиль Аюпов находился на боевом дежурстве на позициях взводного опорного пункта, когда в вечернее время обнаружил диверсантов, продвигающихся к позициям российских войск. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 27 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Лейтенант Аюпов с подчиненной группой захвата, используя особенности местности, скрытно выдвинулся в направлении врага. Незаметно подобравшись к боевикам, группа окружила диверсантов, которые, не успев перестроиться в боевой порядок для отражения атаки, сложили оружие и сдались в плен.

В ходе последующего допроса задержанные националисты выдали информацию о действующих в данном районе диверсионных группах противника. Благодаря смелости и отваге лейтенанта Аюпова, диверсия в отношении российских войск была предотвращена.

Тем временем, рота под командованием старшего лейтенанта Егора Лачилова обороняла один из участков фронта, когда противник открыл по позициям российских войск артиллерийский и минометный огонь. Затем, используя численное превосходство в силе и тяжелой бронетехнике, враг предпринял попытку занять российские рубежи и опорные пункты.

Тогда под обстрелами и при постоянной угрозе жизни старший лейтенант Лачилов решил вести маневренную оборону, заманивая основные силы боевиков вглубь территории. Зная выгодные огневые позиции и секторы обстрела тяжелого вооружения своей роты, он организовывал отход сил в глубину обороны так, что противник постоянно находился под массированным огневым воздействием.

Штурмовые группы врага, с боями и потерями продвигаясь сквозь эшелонированные оборонительные рубежи роты Лачилова, в какой-то момент оказались в зоне вероятного окружения. Оценив ситуацию, украинские боевики спешно отступили, потеряв в боях с подразделением Лачилова более половины личного состава и бронетехники.

Атака боевиков была отражена. За мужество, отвагу и героизм проявленные в ходе боя старший лейтенант Егор Лачилов награжден медалью «За отвагу».

В свою очередь, начальник радиостанции сержант Ростислав Бойченко обеспечивал радиосвязью подразделения российских мотострелков. Противник, стремясь ослабить боевые порядки обороняющихся российских подразделений, подверг позиции ракетных войск обстрелу с применением систем залпового огня HIMARS, после чего перешел в наступление при поддержке артиллерии и минометов.

Из-за обстрела антенно-мачтовые устройства развернутой радиостанции получили повреждения, устойчивая связь в подразделении была нарушена. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, сержант Бойченко с экипажем перевели радиостанцию в походное положение и вывезли ее из зоны поражения.

В безопасном районе сержант оперативно восстановил работоспособность станции, благодаря чему командиры смогли снова руководить подчиненными при отражении атаки. Российским подразделениям удалось заставить противника отступить на исходные рубежи. За мужество, отвагу и героизм проявленные в ходе выполнения боевой задачи сержант Ростислав Бойченко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Днем ранее, 26 июля, в Минобороны рассказали, как старший сержант Андрей Старков в составе расчета артиллерийской установки оборонял укрепрайон российских войск. Внезапно вооруженные формирования украинских боевиков попытались вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции ВС РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.