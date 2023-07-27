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Синоптик предрек дождь в Москве на предстоящих выходных

Синоптик Леус: в Москве в ближайшие выходные ожидается дождь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал дождь в Москве на предстоящих выходных.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в среду, 26 июля, специалист отметил, что дождей в субботу и воскресенье будет много. Местами ожидается град и гроза. Температура воздуха составит +19…+21 градус.

В пятницу, 28 июля, ожидается теплая, но дождливая погода. Столбики термометров покажут +26…+27 градусов, пишет RT.

Ранее 26 июля метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что в столице зафиксировали рекордное количество осадков за один день. К 16:00 в Западном округе города выпало 45,6 мм осадков — это больше половины месячной нормы. Это самый сильный дождь, который когда-либо был зафиксирован в Москве, был даже превышен рекорд 1984 года, когда в столице за день выпало 42,5 мм осадков.

В результате разгула стихии в отдельных районах Москвы произошел настоящий потоп. Автомобили ушли под воду под крышу. Автомобилисты оценивают ущерб, пытаются осушить свои машины. Уже сейчас понятно, что многие из них восстановлению не подлежат, отмечает телеканал «Звезда».

Помимо улиц затопило ТЦ и фитнес-центры. Как отмечает Life.ru, в ТЦ «Филион» парковку затопило так, что струя воды била из-под земли. Также в воде из-за ливня оказались фойе ТЦ «Vegas Кунцево», «Румер» и «Вэйпарк».

Как сообщает телеканал «360», дождь добрался и до станции метро «Багратионовская». По словам очевидцев, пути оказались в воде. Кроме того, залило подземный переход на станцию «Тушинская».

Ливень также затопил дороги и дворы в Наро-Фоминске и Одинцове, пишет «Ридус». Кроме того, затопило пешеходные тоннели на ряде станций Московской железной дороги, сообщает НСН.

Заммэра Москвы по вопросам городского хозяйства Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад, пишет сайт kp.ru.

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