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«Ростов» победил «Рубин» в матче группового этапа Кубка России

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Фото: РИА Новости/Владимир Крайнов
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Футбольный клуб «Ростов» обыграл казанский «Рубин» в матче первого тура группового этапа Кубка России в среду, 26 июля. Завершилась игра со счетом 1:0.

Команды играли на стадионе «Ростов Арена». Единственный гол во втором тайме на 60-й минуте забил Иван Комаров после передачи Романа Тугарева.

«Ростов» набрал 3 очка, как и «Локомотив», который ранее обыграл «Урал» (2:1). Следующий матч в Кубке России ростовчане проведут 8 августа против «Урала», а «Рубин» в этот же день встретится с «Локомотивом».

На минувших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги.

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Ранее, 24 июля, «Ростов» со счетом 2:1 победил «Факел» в домашнем матче первого тура Мир Российской премьер-лиги. Матч состоялся на стадионе «Ростов Арена», его посетило более 11 тыс. зрителей.

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