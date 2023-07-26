Массовое ДТП на Новорязанском проспекте затруднило движение в сторону области

Массовое ДТП на Новорязанском проспекте в Москве произошло вечером 26 июля. По предварительным данным, при столкновении семи автомобилей пострадали два человека, узнали «Известия».

По информации столичного департамента транспорта, авария произошла на Новорязанском шоссе после развязки с МКАД.

«На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону области существенно затруднено», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства массового ДТП выясняются.

Ранее в этот день метеоролог Татьяна Позднякова предупреждала о сильном дожде, который накроет город во второй половине дня. Из-за ливня значительно ухудшается видимость на дорогах, в некоторых районах оказались подтоплены трассы. Вечером в районе Новорязанского шоссе шли дожди, дороги были мокрыми и скользкими.

25 июля в Москве легковой автомобиль в результате ДТП врезался в автобусную остановку. Пострадала находящаяся на ней женщина.