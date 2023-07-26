В Мапуту состоялись консультации по безопасности между РФ и Мозамбиком

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и министр внутренних дел Мозамбика Арсения Массинге провели в городе Мапуту консультации по безопасности. Об этом в среду, 26 июля, сообщили на сайте Совета Безопасности РФ.

Консультации проходили с участием представителей ряда министерств двух стран. Кроме того, Патрушев в этот день провел рабочую встречу с директором службы информации и государственной безопасности Республики Мозамбик Бернарду Лидимбой.

«В ходе проведенных встреч и консультаций состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной безопасности. Подробно обсуждены вопросы активизации взаимодействия по линии советов безопасности, а также правоохранительных органов и спецслужб двух стран», — сообщает пресс-служба российского ведомства.

Отмечается, что стороны уделили особое внимание углублению сотрудничества по борьбе с терроризмом и экстремизмом, пропагандой радикальной идеологии, международной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Представители обеих стран подтвердили нацеленность на укрепление отношений «на основе принципов равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела».

Ранее, 25 июля, Николай Патрушев на совещании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которое прошло в южноафриканском Йоханнесбурге, заявил, что страны Запада создали, снабжают и финансируют почти все современные крупные террористические группы. По его словам, международный терроризм в том виде, в каком он сейчас существует, «является прямым инструментом продвижения влияния США и их сателлитов».

Также в этот день Совбез России заявил, что контртеррористическое взаимодействие является приоритетным направлением БРИКС. В сообщении было указано, что по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, пресечению использования интернета террористами планируется ряд мероприятий.

В этот же день Патрушев заявил, что входящие в состав БРИКС страны могут взять на себя ведущую роль в формировании повестки мирового развития в качестве ключевой площадки для равноправного диалога и коллективного поиска решений проблем глобальной безопасности.