Защититься от сильного противника Европе будет сложно, заявил 26 июня глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью телеканалу N-TV.

«В случае нападения сильного противника, это [противостояние] будет сложным», — оценил он оборонные возможности Евросоюза и Германии.

Паппергер выразил благодарность канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за €100 млрд, направленных на модернизацию бундесвера, но для практических задач вооруженных сил этой суммы недостаточно.

«Это решение — выделить €100 млрд — было смелым, но недостаточным для доведения уровня бундесвера до действительно хорошо оснащенной армии», — отметил глава Rheinmetall.

22 июля газета Bild am Sonntag сообщила, что вооруженные силы Германии сталкиваются с серьезными проблемами в области безопасности. По состоянию на 31 мая почти 70 тыс. (69 687) человек еще не прошли проверку безопасности.

10 июля в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Германии Маркус Буххайт указал на то, что Германия плохо подготовлена к возможным негативным последствиям затягивания конфликта на Украине как в военном, так и в экономическом отношении. Бундесвер за десятилетия превратился в структуру, которая сегодня не в состоянии или лишь отчасти может выполнять свою основную задачу — защищать страну.

5 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за сокращение выплат семьям с детьми и поддержал повышение уровня оборонных расходов. Главным приоритетом Германии канцлер назвал безопасность страны, которую он связал с продолжением поддержки и финансирования Украины.