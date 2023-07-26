Московские производители продуктов расширили географию экспорта

Производители продуктов питания в Москве об экспорте с партнерами из ОАЭ, Турции, Китая, стран СНГ. Об этом в среду, 26 июля, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в столице в настоящее время работают около пяти тысяч пищевых предприятий, многие их которых, выходя на внешние рынки, обращаются за помощью к Московскому экспортному центру (МЭЦ), отмечает телеканал «360». Бизнесмены из этой сферы воспользовались услугами центра свыше 1170 раз, пишет РИАМО.

Чаще всего они поставляют на экспорт напитки, кондитерские изделия и продукты для здорового питания, сообщает «Москва 24».

Кроме того, компании принимают участие в зарубежных выставках, продают продукцию на иностранных маркетплейсах, участвуют в акселераторах и мероприятиях Московской школы экспортера, пишет НСН.

В ближайшем будущем, по словам чиновника, пищевые предприятия представят свою продукцию на экспозиции Made in Moscow в рамках выставки Vietfood & Beverage — Propack во Вьетнаме, сообщает агентство городских новостей «Москва». Помимо этого, для компаний запустили прием заявок на участие в бизнес-миссиях с партнерами из Египта, Кувейта, Саудовской Аравии и Бразилии, пишет сайт aif.ru.

В конце июня заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве планируют наладить производство лекарств для лечения рака, а также препаратов для пациентов с сахарным диабетом в рамках двух офсетных программ. Лекарства будет производить группа компаний «Р-Фарм» на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва».