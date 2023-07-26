В Москве электросамокатчик сбил шестилетнюю девочку

В Москве мужчина на электросамокате совершил наезд на шестилетнюю девочку. Об этом в среду, 26 июля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, инцидент произошел на улице Нижегородской. Мужчина 1994 года рождения, двигаясь на личном электросамокате, совершил наезд на девочку, которая в этот момент пересекала тротуар.

Отмечается, что ребенок был в сопровождении матери. Девочку доставили в медицинское учреждение.

В ведомстве подчеркнули, что Таганская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, 18 июля, электросамокатчик на огромной скорости сбил беременную женщину на пешеходном переходе в Сочи. Информации о состоянии здоровья женщины и ее ребенка, а также о привлечении к ответственности нарушителей нет.