В Мапуту прошли консультации по безопасности между РФ и Мозамбиком

В Мапуту прошли консультации по безопасности между РФ и Мозамбиком

2023-07-26 22:53:52

2023-07-26 22:53:52

2023-07-26 22:53:52

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