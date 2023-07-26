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Собянин расширил программу реконструкции поликлиник Москвы

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Власти Москвы приняли решение о реконструкции еще 140 городских поликлиник. Об этом в среду, 26 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, полностью обновить амбулаторный фонд Москвы планируется в течение двух лет, пишет сайт kp.ru. Так, медучреждения получат новое оборудование, а также будет выстроена новая логистика, уточняет RT.

Мэр отметил, что на данный момент в столице отремонтированы уже 100 поликлиник. В ближайшие два месяца введут в эксплуатацию еще 100 учреждений, пишет агентство городских новостей «Москва».

Собянин подчеркнул, что поликлиника является частью жизни горожан, особенно когда речь идет о людях старшего поколения. Он отметил, что решение о второй очереди модернизации приняли, получив серьезный запрос от населения, сообщает телеканал «360».

Чиновник указал на то, что модернизация потребует серьезных расходов из бюджета, в частности, на реконструкцию, закупку нового оборудования и технологий. Между тем, в результате город получит лучшее в мире амбулаторное звено.

В ближайшее время специалисты займутся проектированием, а через несколько месяцев приступят к модернизации. Поликлиники приведут к новому высокому стандарту, пишет ИА Регнум. В ходе модернизации их оснащают новейшим медоборудованием, а кабинеты размещают так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Помимо этого, производится замена инженерных коммуникаций, лифтов, систем вентиляции, дверных и оконных блоков, проводится отделка помещений, обновление фасада и прилегающих территорий, отмечает сайт aif.ru.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в ходе первого этапа программы в 2020–2023 годы планируется реконструировать 201 здание поликлиник. После второго этапа в сумме будет отремонтировано 341 здание, пишет «Москва 24».

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17 июля в Москве после реконструкции открылись две детские поликлиники в Севеном Измайлове и Левобережном.

6 июля на северо-востоке и западе Москвы три поликлиники открылись после капитального ремонта.

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