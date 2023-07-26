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Суд США отменил назначенное на 31 июля вынесение приговора россиянину Клюшину

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Фото: REUTERS/ALEXANDER DRAGO
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Суд в США отменил вынесение приговора россиянину Владиславу Клюшину, назначенное ранее на 31 июля. Об этом в среду, 26 июля, сообщило ТАСС со ссылкой на документы суда в Бостоне, штат Массачусетс.

«Заседание с целью вынесения приговора, намеченное на 31 июля 2023 года, отменено до последующего извещения», — цитирует агентство документ.

Изначально приговор Клюшину, признанному виновным в киберпреступлениях, должны были вынести в начале мая, однако заседание несколько раз откладывалось. Последний раз его переносили с 18 июля на 31 июля.

Ранее, 14 февраля, агентство Reuters сообщило, что присяжные суда в США признали Клюшина виновным в киберпреступлениях, включая преступный сговор, а также мошенничество с применением электронных средств и мошенничество с ценными бумагами.

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