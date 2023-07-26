В ДТП с автобусом и грузовиком в Армении пострадали 20 человек
В Армении микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 20 человек. Об этом сообщил 26 июля портал Shamshyan.
Авария произошла на дороге Ереван – Ванадзор в Арагацотнской области в районе 18:30 (17:30 мск). Столкнулись Mercedes Sprinter и ГАЗ-53. После удара оба транспортных средства выбросило в кювет.
Пострадавшие доставлены в медцентр города Апарана. По факту ДТП начато расследование.
Ранее, в марте, в Ереване попал в ДТП служебный автобус с работниками правительства Армении. Тогда пострадали 13 человек, их госпитализировали.