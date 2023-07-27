За первые шесть месяцев этого года «Столото» оказало благотворительную и спонсорскую помощь 15 проектам различной направленности. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей.

Директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман рассказала, что основные направления КСО компании — это помощь детям, пожилым людям и инвалидам, а также поддержка развития массового спорта. «В этом году мы продолжаем оказывать помощь проектам и организациям, с которыми давно сотрудничаем, а также находим новые способы помочь тем, кто нуждается в поддержке. Самой яркой в первом полугодии 2023 года стала новая для нас благотворительная инициатива — пасхальный тираж «Русского лото», часть средств от которого были перечислены в православную службу «Милосердие», — отметила Тубман.

Реализация программы КСО проходит в рамках собственных средств, выделяемых сверх обязательных отчислений в госбюджет на развитие физической культуры и спорта.

В первом полугодии «Столото» организовало конкурс грантов для реализации благотворительных проектов, в котором могли принять участие НКО, зарегистрированные на территории РФ. По итогам конкурса помощь оказана четырем организациям: благотворительным фондам «1Помогает» и «География Добра», АНО «Центр предоставления социальных услуг «Жизнь» и АНО «Второе дыхание». «Столото» также выступило партнером общероссийской благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России». Еще «Столото» и «РусКлиматФонд» вновь провели совместную акцию, во время которой в поселке Снегири в Московской области было высажено 100 павловний. Кроме того, поддержка была оказана еще восьми проектам.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.