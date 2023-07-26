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Москва получила свыше 3 млн медицинских изделий по офсетному контракту

Собянин: столица получила более 3 млн медизделий по офсетному контракту
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Москва получила более 3 млн медицинских изделий по офсетному контракту от резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом в среду, 26 июля, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Медицинские изделия предназначены для стомированных пациентов. Как уточняет сайт kp.ru, это пациенты, которым провели операцию по удалению части кишечника или мочевого пузыря и выводу пищеварительного тракта или мочеточника наружу через специальное отверстие — стому. Таким людям с первого дня после оперативного вмешательства необходим особый уход с постоянным обеспечением средствами ухода за стомой.

По словам Собянина, контракт был заключен в конце 2019 года. Согласно его условиям, инвестор обязался локализовать в Москве производство, а власти — закупать выпускаемую заводом продукцию на общую сумму 8,6 млрд рублей в течение восьми лет, отмечает телеканал «360».

Чиновник уточнил, что в 2023 году компания запустила новую производственную линию в рамках реализации второго этапа офсетного контракта. К концу года предприятие планирует выйти на полную мощность. В его планах выпускать до 8 млн единиц продукции в год по 50 наименованиям, уточняет НСН.

Мэр подчеркнул, что это в полном объеме обеспечит здравоохранение столицы основными медицинскими изделиями для стомированных пациентов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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17 июля компания «Биокад» и Московский эндокринный завод в рамках офсетных контрактов с городом поставили столичным медучреждениям более 1,2 млн упаковок лекарств, сообщает «Москва 24».

Как отмечает ИА Регнум, с 2017 года город подписал 12 офсетных контрактов. Девять из них предполагают поставку лекарств и медицинских изделий, один — продуктов питания для молочных кухонь и два — поставку систем для хранения архива. Общий объем инвестиций превышает 19 млрд рублей.

В мае руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в Москве выпустят умные браслеты для мониторинга здоровья. Они будут считывать и фиксировать такие параметры здоровья пользователя, как ЭКГ, пульс, температура, давление, а также сатурация.

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