«Сочи» со счетом 3:1 обыграл «Факел» в матче Кубка России

Футбольный клуб «Сочи» на выезде 26 июля обыграл воронежский «Факел» в матче группового турнира Пути РПЛ, игра закончилась со счетом 3:1.

В составе гостей отметились атакующий полузащитник Мигел Силвейра, полузащитник Кирилл Кравцов и защитник Кирилл Заика. У воронежцев забил защитник Василий Черов.

На 68-й минуте матча прямую красную карточку получил защитник «Факела» Федор Кудряшов.

По итогам встречи клуб из Сочи набрал три очка в группе А, в следующем туре команда сыграет на выезде с «Оренбургом» 9 августа. «Факел» в этот же день в гостях встретится с ЦСКА.

Ранее, 24 июля, «Ростов» со счетом 2:1 победил «Факел» в домашнем матче первого тура Мир Российской премьер-лиги. Матч состоялся на стадионе «Ростов Арена», его посетило более 11 тыс. зрителей.