Самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем

Истребитель F-15 Военно-воздушных сил Саудовской Аравии потерпел крушение, экипаж погиб. Об этом 26 июля сообщил официальный представитель минобороны бригадный генерал Турки аль-Малики.

«В 14:28 26 июля самолет F-15 SA разбился во время тренировочной миссии на полигоне авиабазы ​​в Хамис-Мушайте. В результате аварии погиб экипаж самолета», — приводит его слова агентство SPA.

Расследованием причин крушения займется специальная комиссия.

Ранее, 3 июля, в Венесуэле при проведении тренировочного полета потерпел крушение многоцелевой истребитель Су-30МК2. Летчики катапультировались, но командир воздушного судна полковник Паулино Хосе Миллан Сабино погиб при приземлении.