Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал скорую подготовку боевиков ВСУ пилотированию F-16
Культура
В работу поступил сиквел мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»
Мир
Боррель назвал сожжение Корана в Европе оскорбительным и провокационным
Мир
Сотни человек в Вене вышли на митинг против концерта Rammstein
Общество
В Москве побит рекорд 1894 года по количеству осадков за день
Мир
СМИ сообщили о бросившем Меркель под дождем на открытии фестиваля муже
Общество
Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Мир
Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор
Общество
Раненный при обстреле ВСУ военкор «Известий» Польшаков поблагодарил врачей
Спорт
«Сочи» со счетом 3:1 обыграл «Факел» в матче Кубка России
Мир
Захарова объяснила отказ РФ выступать на заседании СБ ООН
Мир
Самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем
Политика
Путин отметил характер отношений РФ с Египтом и реализуемые проекты
Сюжет:

Белый дом анонсировал скорую подготовку боевиков ВСУ пилотированию F-16

Белый дом: подготовка украинских летчиков пилотированию F-16 начнется в скором будущем
0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обучение украинских боевиков пилотированию американских истребителей F-16 начнется в скором времени, заявил в среду, 26 июля, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей», — сказал он.

По словам Кирби, заявления о том, что Украина не получает от США и союзников те разновидности вооружений, которые ей необходимы, не соответствуют действительности. Он напомнил о поставленных Киеву танках, артиллерии, а также реактивных систем залпового огня HIMARS.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Накануне газета Politico сообщила, что Западу не удается согласовать план обучения пилотирования украинских националистов работе на F-16. Отмечалось, что для начала подготовки к применению истребителей Госдепартамент США должен официально одобрить передачу учебных материалов, инструкции по эксплуатации и летные тренажеры, но на данный момент такое разрешение не дано.

Ранее, 23 июля, глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16 начнется в августе.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в свою очередь, в беседе с «Известиями» отметил, что передача Киеву F-16 не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции. Эксперт отметил, что, для того чтобы переломить ситуацию на поле боя, Украине нужно намного больше самолетов, чем ей будет предоставлено.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023