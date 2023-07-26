Белый дом анонсировал скорую подготовку боевиков ВСУ пилотированию F-16

Обучение украинских боевиков пилотированию американских истребителей F-16 начнется в скором времени, заявил в среду, 26 июля, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей», — сказал он.

По словам Кирби, заявления о том, что Украина не получает от США и союзников те разновидности вооружений, которые ей необходимы, не соответствуют действительности. Он напомнил о поставленных Киеву танках, артиллерии, а также реактивных систем залпового огня HIMARS.

Накануне газета Politico сообщила, что Западу не удается согласовать план обучения пилотирования украинских националистов работе на F-16. Отмечалось, что для начала подготовки к применению истребителей Госдепартамент США должен официально одобрить передачу учебных материалов, инструкции по эксплуатации и летные тренажеры, но на данный момент такое разрешение не дано.

Ранее, 23 июля, глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN сообщил, что обучение пилотов ВСУ управлению американскими истребителями F-16 начнется в августе.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, в свою очередь, в беседе с «Известиями» отметил, что передача Киеву F-16 не изменит ситуацию в зоне специальной военной операции. Эксперт отметил, что, для того чтобы переломить ситуацию на поле боя, Украине нужно намного больше самолетов, чем ей будет предоставлено.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии ВСУ.