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На Совбезе ООН заявили о вывозе части икон из Киево-Печерской лавры

Писатель Таксюр: киевский режим вывез из Киево-Печерской лавры часть икон и артефактов
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Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Киевский режим вывез из Киево-Печерской лавры часть икон и артефактов. Об этом 26 июля на заседании Совбеза ООН, которое было посвящено гонениям на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил писатель Ян Таксюр.

«Главные храмы Киево-Печерской лавры, Успенский собор и Трапезный храм, уже отобраны и переданы ПЦУ. Насельники лавры, монахи, изгнаны из обители, незаконно выведена часть ценнейших икон и предметов. На богослужение верующие в лавру не допускаются, и всё это лишь потому, что они не поддались требованию перейти в другую религиозную юрисдикцию», — отметил Токсюр во время выступления.

Он подчеркнул, что новая волна гонений на каноническую УПЦ началась после прихода к власти президента Украины Владимира Зеленского. В начале 2023 года гонения усилились и продолжаются до сих пор.

По словам Токсюра, сотни и тысячи приходов УПЦ по одному сценарию насильно переходят под контроль Православной церкви Украины (ПЦУ) или продолжают существовать под угрозой захвата и перевода.

«Больше того, в Верховной раде Украины лежит неслыханный в истории права законопроект о полном запрете УПЦ и депутаты Верховной рады заявляют о своей готовности за него проголосовать. То есть власть Украины собирается стереть с лица земли Церковь, в которой крещены, венчаны и отпеты миллионы граждан страны», — объявил Таксюр.

Он назвал такое положение дел незаконным, недопустимым и преступным перед лицом Бога и людей. Токсюр обратился к членам Совета с просьбой защитить на Украине тех, кто, по его мнению, сейчас терпит несправедливость.

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Ранее в этот день на заседании Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина продолжает уничтожать каноническое православие репрессивной политикой, комментируя недопуск к выступлению представителя канонической УПЦ епископа Гедеона.

Соломенский суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Решение было связано с тем, что священнослужителю предъявили новые обвинения из-за его сомнений в «суверенности Украины» и отрицания «агрессии» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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