Украинские СМИ сообщили о взрывах в шести областях страны

В шести областях Украины слышны взрывы. Об этом 26 июля сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

Утверждается, что звуки взрывов слышны в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Львовской, Сумской и Житомирской областях. В отдельных случаях это была работа противовоздушной обороны (ПВО).

Также очевидцы слышали взрывы в Староконстантинове Хмельницкой области.

Первые сообщения о тревоге в шести областях поступили в 17:41 мск, позже воздушная тревога охватила все регионы страны.

Комментариев со стороны Минобороны РФ не поступало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.