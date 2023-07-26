В Москве побит рекорд 1894 года по количеству осадков за день
В Москве зафиксировано рекордное количество осадков за один день. Об этом 26 июля рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.
«Москву вновь накрыл сильный ливень. К 16 часам в Западном округе столицы выпало 45,6 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. Это самый сильный дождь, который когда-либо был зафиксирован в Москве», — написала она в Telegram.
По ее словам, был превышен рекорд 1894 года, когда было зафиксировано 42,5 мм осадков в течение дня.
Из-за сильного ливня значительно ухудшилась видимость на дорогах, в некоторых районах оказались подтоплены трассы. Во дворах домов вода поднялась на несколько десятков сантиметров, подтопив автомобили.
От проливных дождей пострадал торгово-развлекательный центр Vegas Кунцево. Его сотрудникам пришлось устранять затопления на втором этаже комплекса.
Также в подмосковном Одинцово затопило улицы. В результате машинам приходится практически плыть по ним. Под водой оказался перекресток улицы Свободы с Можайским и Красногорским шоссе.