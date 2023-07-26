После стрельбы в «звездного» телохранителя возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Артура, известного как телохранитель звезд и политиков. Об этом 26 июля сообщила прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры следствием вынесено постановление о квалификации действий неустановленного лица по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия к гражданам, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой», — сообщило ведомство на своем сайте.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по п. «в» ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия»), однако его переквалифицировали по более тяжкой статье.

Инцидент произошел 23 июля около 6:00. Неизвестные выстрелили в мужчину из травматического оружия недалеко от ресторана «Заварка». Пострадавшего госпитализировали с травмой.

В дальнейшем стало известно, что пострадал «звездный» телохранитель. Он рассказал «Известиям», что чудом выжил после выстрела в голову. По его словам, он пришел в клуб отдохнуть. Когда Артур стоял на парковке, к нему подъехали неизвестные молодые люди, они находились в салоне Porsche без номеров. После короткого разговора в него выстрелили.