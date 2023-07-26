В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 227 млн
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- В Москве возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 227 млн
В Москве по факту хищения бюджетных средств в размере 227 млн рублей возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 26 июля, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Предварительно установлено, что в результате реализации коррупционной схемы при проведении госзакупок цена приобретаемого товара была завышена на общую сумму 227 млн рублей», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В рамках расследования допрошены 12 человек, а также проведено порядка 20 обысков. По факту причинения ущерба государству возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
Обстоятельства преступления и причастные к нему лица устанавливаются.
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