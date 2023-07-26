На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине, сообщило в среду, 26 июля, украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Сообщают о взрывах в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.
Местные власти отметили, что работает противовоздушная оборона (ПВО).
Также украинские СМИ сообщают, что ракеты зафиксированы в воздушном пространстве Тернопольской и Львовской областях.
В среду вечером по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Первые сообщения о тревоге в шести областях поступили еще 17:41 мск., позже воздушная тревога охватила все регионы страны.
Комментариев со стороны Минобороны РФ не поступало.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.