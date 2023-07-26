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На Украине сообщили о взрывах в Хмельницкой области

«Страна.ua»: на Украине прогремели взрывы в Хмельницкой области
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Фото: commons.wikimedia.org
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Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине, сообщило в среду, 26 июля, украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

Местные власти отметили, что работает противовоздушная оборона (ПВО).

Также украинские СМИ сообщают, что ракеты зафиксированы в воздушном пространстве Тернопольской и Львовской областях.

В среду вечером по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

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Первые сообщения о тревоге в шести областях поступили еще 17:41 мск., позже воздушная тревога охватила все регионы страны.

Комментариев со стороны Минобороны РФ не поступало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

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