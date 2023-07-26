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Аналитик объяснил, в каком случае Европа может лишиться доли поставок СПГ из США

Аналитик Юшков: Европа может лишиться большей доли СПГ из США, если ее рынок будет менее привлекательным
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Фото: ТАSS/dpa/picture-alliance/Marcus Brandt
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Европа может лишиться большей доли поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, если ее рынок будет менее привлекательным, рассказал «Известиям» 26 июля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Он объяснил, что это возможно, например, если покупатели в Азии будут готовы платить больше и если будут конкурировать за объемы СПГ с европейцами.

Ранее, 19 июля, французская газета La Croix написала, что вопрос с безопасностью поставок газа в Европу до конца не решен. Так, издание отметило, по мнению экспертов, Европа может остаться без поставок газа из США, они предположили, что Вашингтон может прекратить поставки из-за недовольства местных производителей.

«Я думаю, что здесь нельзя говорить о недовольстве США или производителей. Производители исключительно экономически ориентируются, что им делать. Власти США вообще не влияют на то, куда идет СПГ. Они, скорее, способствуют тому, чтобы рынков сбыта было больше и возможности заработать было больше. В этом плане власти США, скорее, обслуживают бизнес: они расчищают рынки сбыта», — сказал эксперт.

Он также уточнил, что, для того чтобы убрать российский рынок из Европы, в том числе пытаются ввести санкции в отношении РФ. По его словам, это делается по политическим мотивам, чтобы Европа не оглядывалась на Россию, когда принимает санкции, когда поддерживает Украину.

«А с другой стороны, [власти США] расчищают рынок сбыта для своих компаний, увеличивая зависимость Европы от своего сырья и, давая своим компаниям заработать, безусловно. Но они, скорее, способствуют тому, чтобы СПГ из Америки шел на европейский рынок, но не указывают компаниям, куда им конкретно поставлять», — сказал аналитик.

Эксперт добавил, что прекратить экспорт США по нынешнему законодательству не могут.

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«Тут, скорее, европейцы действительно могут лишиться большей доли поставок СПГ из США, если их рынок будет менее привлекательным, — это ключевой момент. Он (СПГ. — Ред.) может уйти на азиатский рынок, как это было до 2021 года, когда азиатские рынки были более премиальными, то есть там платили больше. Когда в Европе начался дефицит газа и цены поднялись, а в Азии, наоборот, снизился спрос, <…> СПГ начал уходить в Европу. Поэтому мы можем увидеть уход обратно СПГ из Европы в Азию, если азиаты будут готовы платить больше, если будут конкурировать за объемы СПГ с европейцами», — объяснил Юшков.

Аналитик отметил, что компании – экспортеры СПГ из США ориентируются на те рынки, где больше заработают.

«Если вдруг цены на газ внутри США поднимутся больше, чем на экспортных рынках, конечно, он (СПГ. — Ред.) пойдет туда. Но вряд ли это произойдет в ближайшие годы, потому что там переизбыток предложения, добыча значительно превышает спрос», — сказал эксперт.

Ранее в этот день экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода привел «Известиям» прогноз, согласно которому цена на газ в Европе к началу августа может колебаться в диапазоне $330–420 за 1 тыс. куб. м. Он обратил внимание на то, что энергетический кризис в странах Западной Европы не преодолен. По его мнению, на фоне добровольного сокращения потребления странами газа и существенной деиндустриализации экономики стабильных цен на голубое топливо не ожидается.

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