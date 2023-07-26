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Полянский назвал позором британское председательство в СБ ООН

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Фото: Global Look Press/Manuel Elias/UN Photo
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Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности (СБ) ООН в июле.

Дипломат подчеркнул, что британское постпредство пытается навязать СБ собственную повестку.

«Это настоящий позор. Председатель должен быть нейтральным и возглавлять усилия совета в обсуждении определенных вопросов, а не навязывать свою собственную повестку», — сказал Полянский 26 июля.

Ранее в среду Полянский указал, что Киев продолжает репрессивную политику в отношении канонического православия и при этом находит поддержку Запада. Так дипломат оценил недопуск британским председательством к выступлению на заседании СБ ООН представителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) епископа Гедеона.

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По этой же причине Россия отказалась от выступления на заседании СБ ООН по зерновой сделке.

Ранее в июле Россия призвала 26 июля провести заседание СБ ООН по Украине, в частности, по теме репрессий в отношении канонической УПЦ. Тогда же МИД России сообщил, что Москва поднимет вопрос преследования митрополита Павла на предстоящем заседании СБ ООН по теме УПЦ.

Соломенский суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Этот вердикт связан с предъявлением священнослужителю новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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