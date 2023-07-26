Строительный мусор перегородил часть парковки в Пскове

В Пскове перегородили строительным мусором часть парковки на улице Льва Толстого, сообщается в паблике «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о парковке на улице Льва Толстого, 2, уточняет Псковская лента новостей.

«Вот так, перегородив значительную часть парковки, соблюдая чистоту и порядок в городе, складируют строительные отходы инициаторы ремонта», — сказано в сообщении, его приводит Псковское агентство информации.

Ранее июле сообщалось, что филиал компании «Экопром» выставил 15 контейнеров для сбора мусора на основных площадках проведения Дня города в Пскове. Регоператор всегда принимает участие в организации праздника.