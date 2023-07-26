Раненный при обстреле ВСУ военкор «Известий» Польшаков поблагодарил врачей

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков, который был ранен в Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ, поблагодарил врачей за оказанную помощь и рассказал о самочувствии.

«Самочувствие нормальное, удовлетворительное. На концерте только что были в госпитале. Врачам огромнейшее спасибо, потому что сразу после эвакуации с места обстрела ребята <…> очень хорошо оказали первую помощь, провели операцию, потом всячески поддерживали при эвакуации», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что во всех больницах было очень хорошее отношение со стороны врачей, везде брали необходимые анализы.

«По своему самочувствию у меня всё так же, три осколка во мне. <…> Пока что говорят их не трогать, наблюдать», — добавил он.

Оператор Дмитрий Шиков, также пострадавший при обстреле, долгое время не замечал, что получил ранение. По словам Польшакова, его коллега два дня за ним ухаживал, а после выяснилось, что у него сломана нога.

«Он всё это время со сломанной ногой меня возил, боли не чувствовал. <...> Ему делают операцию завтра или послезавтра», — заключил Польшаков.

22 июля подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». Ранения получили четыре журналиста, в том числе Польшаков и Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атака на группу российских журналистов была осуществлена не случайно. По ее словам, это объясняется тем, что корреспонденты собирали материалы об использовании Киевом кассетных боеприпасов в Запорожской области.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела журналистов. В ведомстве подчеркнули значимость и опасность профессии военного журналиста, особенно в зоне спецоперации.